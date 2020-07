Scanzi: “Volete sapere cosa sia la Lega? Questo e non solo…”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

La senatrice leghista Roberta Ferrero, di cui finora nessuno aveva mai sentito parlare , e i cui profili social sono una mirabile carrellata di slogan beceri, campagne anti-immigrati e tweet di dileggio contro Silvia Romano, posta la foto delle ragazze. Facendo ciò, le espone alla vile gogna dell’ultrà medio legaiolo. Puntualmente la mandria acefala, col consueto vomito grammaticale e morale, insulta in ogni modo le due ragazze.

Questa destra mi fa schifo. Questa “umanità” mi fa schifo. Si prendano i nomi degli eunuchi che hanno oltraggiato le ragazze, li si vada a prendere a casa e li si sbatta in galera. Con agio e in serenità. È gente che non serve a nulla, se non a rubare ossigeno.

Il mio abbraccio ad Alessandra e Arianna.