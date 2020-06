Scuola: le promesse della ministra Azzolina sul recupero di 3000 istituti dismessi

Nonostante l’impegno della ministra Azzolina ad ampliare la prima bozza del piano scuola, portandolo da 18 pagine a 54, il contenuto continua a restare “fumoso“. L’unica certezza che si evince è la deresponsabilizzazione del Ministero della pubblica istruzione sui provvedimenti da adottare per riaprire le scuole in sicurezza.

CODACONS E ASSOCIAZIONE DIRTTI CIVILI NELLA SCUOLA SCOMMETTONO CON CONTE E AZZOLINA: SE NON LO FARÀ MINISTRO SI DOVRÀ DIMETTERE

La ministra ha indicato, nel documento in oggetto, tutti gli enti locali e sindacali che dovranno adottare le misure atte a prevenire i contagi da Covid-19, lasciando ampia scelta sulle priorità delle misure. Ci chiediamo in particolare come farà il Governo a garantire le distanze minime di sicurezza, e la promessa di recuperare 3000 istituti dismessi sembra una fake news con conseguente abuso della credulità popolare, una promessa che Conte e Azzolina non riusciranno a rispettare e che, in tal caso, dovrà portare alle dimissioni del Ministro. Il Codacons vigilerà e pubblicherà sul proprio sito l’elenco degli istituti recuperati.

MANCANO 76 GG, OGNI GIORNO SUL SITO DEL CODACONS DAREMO GLI ISTITUTI RECUPERATI

“Le linee guida del Ministero, poi, pongono ulteriori interrogativi – afferma il responsabile del Dipartimento scuola Codacons, Rosalba Di Placido – Chi dovrà fare la sanificazione dei locali e delle suppellettili? Con quali fondi verranno realizzate le ristrutturazioni dei locali e da chi? La ricerca di locali alternativi, in attesa di una pianificazione edilizia di lunga scadenza degli istituti scolastici, chi è preposto a farla?”

Codacons CS