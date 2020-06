Roma Capitale e Acea rinnovano l’illuminazione del Borgo di Ostia Antica

La Sindaca di Roma Virginia Raggi e Giovanni Papaleo, Direttore Operativo di ACEA, hanno inaugurato ieri sera il rinnovato impianto di illuminazione artistica del Borgo di Ostia Antica. Presente anche la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo.

Situato tra il sito archeologico di Ostia Antica e le rive del Tevere

Situato tra il sito archeologico di Ostia Antica e le rive del Tevere, il complesso è costituito da un piccolo nucleo di case racchiuso da una cinta muraria, con una piazza su cui affacciano abitazioni quattrocentesche. Al suo interno si trovano il Castello di Giulio II, che sarà illuminato da 28 proiettori a Led e la Basilica paleocristiana di Sant’Aurea, irradiata da altri 5 proiettori. La visibilità della rete stradale circostante, inoltre, sarà potenziata grazie alla sostituzione di 15 corpi illuminanti.

Il Borgo, che rappresenta uno dei luoghi più caratteristici del Municipio X, è stato sottoposto a un vero e proprio progetto di riqualificazione attraverso l’uso della luce e a un intervento di light architecture realizzato dai tecnici di ACEA a supporto di un’iniziativa del Campidoglio, in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia Antica.

Roma Capitale illumina il suo patrimonio storico-culturale

“Roma illumina il suo patrimonio storico-culturale. Grazie al lavoro di ACEA prosegue il piano che abbiamo messo in campo per rinnovare l’illuminazione dei siti e dei monumenti simbolo della Capitale. Vogliamo valorizzare le nostre bellezze, un impegno ancora più prezioso in questa delicata fase di ripartenza, in particolar modo per il settore turistico. Con i progetti di luce artistica creiamo atmosfere uniche e offriamo a cittadini e visitatori la possibilità di apprezzare e vivere anche di notte alcuni degli angoli e dei luoghi più affascinanti della città. Dopo il blocco per l’emergenza sanitaria, il percorso avviato nei mesi scorsi riprende dal suggestivo Borgo di Ostia Antica, dominato dal Castello di Giulio II e dalla Basilica Paleocristiana, a pochi passi dal parco archeologico. È stato realizzato un intervento che ha coniugato tradizione e caratteristiche storiche del posto, innovazione e risparmio energetico attraverso l’installazione di lampade led a basso consumo”, afferma la Sindaca Virginia Raggi.

Il Borgo di Ostia Antica è spettacolare

“Il Borgo di Ostia Antica è spettacolare. La nuova illuminazione valorizza qualcosa di unico. È il giusto riconoscimento da parte dell’Amministrazione ad un territorio meraviglioso. La vicinanza di Roma Capitale al litorale è ancora una volta dimostrata”, dichiara la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo.

“Questo intervento di illuminazione artistica – ha dichiarato il Direttore Operativo di ACEA Giovanni Papaleo – fa parte di un ampio progetto di riqualificazione del patrimonio storico e artistico della città di Roma. Da tempo portiamo avanti queste iniziative e oggi siamo particolarmente soddisfatti di questo lavoro, mirato a esaltare ancor di più questo luogo così suggestivo”.

Tra gli interventi più recenti realizzati dal Gruppo ACEA, ricordiamo l’illuminazione delle Basiliche di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni in Laterano, della Fontana di Trevi, di Castel Sant’Angelo, del Teatro Marcello, della Cupola del Tempio Maggiore e di Piazza del Campidoglio.