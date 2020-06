PaP, oggi è una giornata importate: è l’anniversario del primo #Pride

“Il giorno in cui i froci hanno perso il loro sguardo ferito”

New York.

51 anni fa nella notte tra il 27 e il 28 giugno la polizia arriva allo Stonewall Inn, per l’ennesima volta.

Questa volta trovano la rivolta.

Trans, lesbiche, gay danno vita a una dura e orgogliosa resistenza che infiamma il quartiere per una settimana.

Si racconta che Sylvia Rivera, donna trans di origini portoricane, scagliò un tacco a spillo contro la polizia e diede inizio alla rivolta; si racconta che Stormé DeLarverie, lesbica butch meticcia che si esibiva nel locale come drag king, fu la prima a resistere.

Quello che è certo è che ci fu una scintilla, che iniziò la battaglia.

È certo che Marsha P. Johnson, drag queen afroamericana, partecipò agli scontri e in seguito fondò il Gay Liberation Front (GLF) che non a caso suona come FLN il Fronte di Liberazione Nazionale algerino e come quello vietnamita.

Oggi è una giornata importate, è l’anniversario del primo #Pride

Stonewall fu una rivolta LGBTQ+, nera, di classe.

Non c’è nessuna possibilità che qualcun* di noi sia liber* se non lo sono tutte le nostre sorelle e i nostri fratelli.

Teniamo alto lo sguardo, organizziamoci.

Nel cuore c’è Sarah Hegazi “Super comunista, super gay, super femminista”, c’è Marielle Franco.

Nessuna deve più morire in questa guerra. Le nostre vite contano.