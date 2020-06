“Ospedali privati da ringraziare per aver aperto stanze di lusso a pazienti ordinari”, vergognose parole

“Ospedali privati da ringraziare per aver aperto stanze di lusso a pazienti ordinari”.

Queste le vergognose parole che l’assessore della Regione Lombardia Gallera ha pronunciato in questi giorni.

Certo, che Gallera e la lega considerino il servizio sanitario come un bene da elargire in maniera differente alle persone sulla base del loro conto in banca non ci stupisce e non ci stupisce nemmeno che non si siano ricreduti sulla sanità privata nonostante il fallimento totale della gestione dell’emergenza covid-19 in Lombardia, ma addirittura l’elogio pubblico della sanità privata in questo momento, dopo decine di migliaia di vittime e le inchieste in corso è inammissibile… Il silenzio, la vergogna e le dimissioni sarebbero le uniche cose accettabili.

Potere al Popolo