Fiumicino è sicura, Associazione Lungomare ed Esercenti: “Stop alle speculazioni”

“In queste ora stanno iniziando a girare voci e speculazioni oltre che il solito tam tam social. È invece assolutamente necessario precisare che tutti i locali di Fiumicino stanno rispettando le regole anti-Covid e che non c’è alcun pericolo. Siamo ancora in attesa di capire cosa sia successo e se ci siano state eventuali mancanze, che a noi ancora non risultano. È naturale che se qualcuno ha sbagliato pagherà, come è giusto che sia.

Ma fino a prova contraria non c’è alcun colpevole e soprattutto non si può addossare a un comparto che ogni giorno segue scrupolosamente direttive e normative, colpe e sospetti. Lo ribadiamo, i locali di Fiumicino sono sicuri, non c’è alcun pericolo. Quanto accaduto al contrario deve far riflettere tutti sulla necessità di non ‘sgarrare’ di una virgola per evitare che tutto un settore venga coinvolto”.

Associazione Lungomare ed Esercenti di Fiumicino