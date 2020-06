Lezzi: “Cos’altro dobbiamo sapere per decidere di revocare immediatamente le concessioni ad ASPI?”

“Nel 1997 fu ricusato il visto sulla convenzione sostanzialmente per la violazione dei principi comunitari.

L’amministrazione chiese la registrazione con riserva e, in quella sede, le Sezioni riunite della Corte dei conti ribadirono l’illegittimità della Convenzione madre, su cui poi sono nate tutte le altre convenzioni. La convenzione è quella di Autostrade per l’Italia”

A parlare in commissione parlamentare è la Corte dei Conti

I magistrati contabili aggiungono che ora è il momento per una rapida introduzione del nuovo sistema tariffario unico di pedaggio dell’Autorità dei Trasporti.

E ancora aggiungono che si deve cogliere “l’opportunità di individuare il punto di equilibrio fra remunerazione del capitale e tutela degli interessi pubblici e dei consumatori, in un contesto di una più concreta attuazione dei principi della concorrenza e dell’efficienza gestionale”. La regolamentazione dovrebbe prefiggersi l’obiettivo di ridurre la remunerazione del capitale, introdurre parametri di efficienza più stringenti, restituire parte dei ricavi generati dal traffico oltre le previsioni e indurre al pagamento di penali per i ritardi negli investimenti”.

Lo abbiamo sempre detto

Troppi utili distribuiti alla famiglia Benetton a scapito degli investimenti. Per non parlare dei certificati falsi, della negligenza, della strafottenza. Tutto questo ha generato uno strazio infinito per la morte di 43 persone.

Cos’altro dobbiamo sapere per decidere di revocare immediatamente le concessioni ad ASPI?