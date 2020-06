Secondary ticketing: saranno tre le società sanzionate dall’Agcom

Un successo del Codacons – che come noto contro le società di secondary ticketing ha presentato una raffica di denunce all’Autorità – ma la multa inflitta dall’Agcom a Viagogo, Stubhub e Mywayticket non soddisfa pienamente l’associazione.

CODACONS: ACCOLTE NOSTRE DENUNCE, MA PROVVEDIMENTO TARDIVO. SITI VANNO OSCURATI IN TEMPO REALE

Lo afferma il Codacons, commentando la sanzione da complessivi 5.580.000 euro per la vicenda dei biglietti venduti a prezzi maggiorati.

Negli ultimi due anni abbiamo presentato decine e decine di esposti contro il secondary ticketing, fenomeno che prosegue nonostante le nuove disposizioni di legge – spiega l’associazione – L’intervento odierno dell’Agcom appare tardivo perché i siti sanzionati hanno continuato a vendere nel tempo biglietti a prezzi elevati, ottenendo enormi guadagni che potevano essere bloccati oscurando in modo tempestivo i siti internet segnalati.

ORA RESTITUIRE SOLDI A CHI HA ACQUISTATO BIGLIETTI A PREZZI MAGGIORATI

Appare ora evidente che, alla luce della sanzione dell’Autorità, tutti i soggetti che hanno acquistato biglietti a prezzi maggiorati per concerti o altri eventi, devono essere rimborsati delle maggiori somme spese. In tal senso il Codacons sta studiando le possibili azioni legali in favore dei consumatori, che per avere info e aggiornamenti possono contattare lo staff dell’associazione al numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.

Codacons CS