Morra: “Altro sequestro di 13 milioni di euro è stato effettuato ai danni di esponenti della ‘Ndrangheta in Emilia-Romagna”

Così il senatore Nicola Morra sula sua pagina Facebook:

Mai come in questo momento di grave crisi economico finanziaria si può apprezzare la politica delle confische a vantaggio dello Stato di beni sottratti alle mafie. La lotta per l’affermazione della legalità democratica passa anche per la coscienza dell’utilità della stessa. Immaginate se quei 13 milioni divenissero immediatamente fondi per finanziare cassa integrazione o pensioni sociali o reddito universale.