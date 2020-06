Bari Sardo (OG): trovati un motociclo e degli abiti collegati a una rapina ai danni di una donna

Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei, unitamente alle dipendenti Squadriglie di Arzana e Lanusei, al fine di prevenire la commissione dei reati in genere e in particolare di quelli predatori, hanno operato un’intensa attività di controllo delle zone impervie situate nelle aree tra Bari sardo e Cardedu e la zona di Villagrande Strisaili. Il servizio svolto si inquadra nel costante monitoraggio del territorio specie per scongiurare il compimento di furti e rapine, reati di grave allarme sociale.

Sono stati impiegati numerosi uomini e mezzi, compreso un elicottero dell’11° Nucleo Carabinieri di Elmas che ha fornito il necessario supporto aereo e ha garantito un’ulteriore cornice di sicurezza per le pattuglie automontate.

I rastrellamenti, le battute e il controllo dall’alto, hanno permesso di rinvenire un motociclo Yamaha TT 600 e, a poca distanza, nella fitta boscaglia, un casco da motociclista, un giubbotto di colore nero, un passamontagna di colore nero e una felpa di colore nero con delle strisce di colore blu e grigio. Sono in corso ulteriori accertamenti in considerazione che quanto rinvenuto sia collegato alla rapina, avvenuta in Bari Sardo lo scorso 28 febbraio, ai danni di una donna che si accingeva a depositare del denaro contante presso il Banco di Sardegna di Via Mare.

Si ritiene che il motoveicolo e il restante materiale siano stati volontariamente abbandonati per evitare di imbattersi in qualche controllo da parte dei Carabinieri che subito dopo la rapina, con un imponente e capillare dispiegamento di uomini e mezzi, avevano cinturato l’intera zona.

Carabinieri CS