Fornaro: “Italia protagonista nella battaglia finale del vaccino”

“Il vaccino è la battaglia decisiva e finale per la vittoria contro il Covid 19. Vedere l’Italia in prima fila in questa sfida grazie all’azione del Governo e del ministro Speranza è motivo non solo di orgoglio ma soprattutto di soddisfazione etica e politica per aver sottratto il vaccino a una logica speculativa.

400 milioni di dosi

Germania, Francia, Olanda e Italia, in accordo con una casa farmaceutica, garantiranno la produzione e distribuzione 400 milioni di dosi di vaccino.

Il vaccino è un bene comune e come tale dovrà essere distribuito appena sarà disponibile”.