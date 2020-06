Fassina: “Il Mes per Forza Italia e il Pd è come un regalo di Babbo Natale”

Anche oggi, dichiarazioni entusiaste sul Mes, non soltanto da Forza Italia, ma anche dal Pd. È come se il prestito fosse un regalo di Babbo Natale. Come noto, Babbo Natale non esiste: il Mes è una strada inutile ai fini della sostenibilità del nostro debito pubblico, ma molto pericolosa per la nostra residua autonomia politica. Non a caso, l’esaltato ‘Mes sanitario’ è accuratamente evitato da tutti i Paesi segnati da tassi di interesse superiori a quelli previsti per il relativo debito.

Puntare sul Mes è una linea politica e economica autolesionistica

Invece, la maggioranza, compatta e determinata, dovrebbe lavorare a rafforzare l’alleanza dei Governi a sostegno delle politiche finalmente attuate dalla Bce, l’unica ad avere a disposizione la potenza di fuoco finanziario per salvare l’eurozona e gli Stati a più elevato debito pubblico. Gli effetti immediati delle decisioni comunicate ieri dalla Presidente Lagarde avrebbero dovuto convincere tutti. In particolare, dovrebbero convincere il nostro governo a archiviare la prospettiva Mes e a utilizzare subito la disponibilità della Bce per finanziare un terzo scostamento di deficit dall’obiettivo programmato e approvare entro luglio un Decreto per sostenere famiglie, imprese e Comuni, prigionieri dell’incertezza e dell’angoscia