Di Maio: “Bisogna continuare a lavorare sodo”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Lavorare. Bisogna continuare a lavorare sodo. Oggi è stata una giornata molto importante per noi. Abbiamo raggiunto un sostanzioso obiettivo a Berlino: la Germania aprirà i confini con l’Italia. E ringrazio il ministro Maas e il governo tedesco per la lealtà e il rispetto dimostrato nei confronti del nostro Paese.

È solo un punto di inizio, non ci fermeremo fino a quando non ripartiremo totalmente.