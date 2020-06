Reale: “App molto sicura, paure sulla privacy infondate”

Roberto Reale, matematico e presidente di Eutopian (Osservatorio europeo per l’innovazione democratica), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sull’app Immuni

“L’app in sè è fatta molto bene -ha affermato Reale-. Le paure relative alla privacy e ad un tracciamento di Stato sono infondate. Quelli che sono contro, non credo abbiano contezza di come l’app è fatta.

L’app non comunica nessun dato personale, ad eccezione della provincia e del giorno in cui è avvenuto il contatto, è tutto basato su codici anonimi. Ad oggi l’app è molto sicura dal punto di vista della privacy.

Per essere efficace, l’app dovrebbe essere scaricata da almeno il 60% della popolazione, obiettivo complicato da raggiungere. Non so se sia stata la scelta giusta lasciare libera iniziativa agli italiani, forse doveva essere obbligatoria”.

Fonte Radio Cusano Campus