Ruffini: “Ci auguriamo che aprano tutte le regioni”

Raffaele Ruffini, proprietario dei bagni 47-48 del consorzio Le Spiagge di Rimini, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulla riapertura degli stabilimenti balneari

“Sabato riapriremo, non con tutte le attrezzature disponibili, però intanto ci portiamo avanti e nel giro di 10 giorni saremo attivi completamente -ha affermato Ruffini-. Il Comune di Rimini ha fissato lo spazio tra un ombrellone e l’altro a 18mq. In alcuni casi noi li porteremo a 20mq. Vogliamo dare molta sicurezza e inoltre una grande fetta di turisti non ci sarà quindi molti ombrelloni non serviranno. Ci auguriamo che aprano anche le regioni che hanno avuto le zone rosse più forti, la Lombardia ad esempio ci porta tanti turisti.

Molti clienti affezionati hanno mantenuto la prenotazione e non vedono l’ora di godersi la spiaggia. Si vive alla giornata, si cerca di ripartire e ricostruire un po’ alla volta, affrontando ogni giorno le varie nuove disposizioni. Quest’anno l’animazione non ci sarà o sarà molto ridotta. Cercheremo comunque di lavorare al meglio possibile, mantenendo la qualità dei servizi.

Al momento ancora non abbiamo assunto nessuno, è difficile fare una previsione su quanti persone ci serviranno, indubbiamente non avremo la stessa forza lavoro rispetto allo scorso anno. In una stagione normale avevamo almeno 1-2 ragazzi a stabilimento assunti ad aprile. Diversi alberghi non apriranno, quindi si lavorerà di meno. Spero che gli italiani scelgano di fare le vacanze nel nostro Paese per aiutarci a vicenda”.

Fonte Radio Cusano Campus