Potere al Popolo: cambiare i parametri di accesso al REM

Ad oltre 2 mesi dalla chiusura i lavoratori stanno ancora aspettando le casse integrazioni, gli stagionali e quelli dello spettacolo stanno ancora aspettando il bonus INPS, i lavoratori a nero sono stati completamente dimenticati, i piccoli commercianti sono stremati. Per fronteggiare questa situazione il governo millantava l’approvazione di un reddito d’emergenza (REM).

Dopo un travaglio di 2 mesi

Il 13 Maggio è stato finalmente partorito questo “decreto rilancio” purtroppo è stato subito chiaro che le promesse erano state infrante.

Numerosi paletti hanno reso il REM inaccessibile per la maggior parte della popolazione che ne avrebbe avuto bisogno.

Innanzitutto è escluso chiunque nel nucleo abbia un componente che percepisca pensione o reddito di cittadinanza. Ci sono casi in cui grandi nuclei familiari, con ad esempio una sola nonna che percepisce la minima, non possono accedere, nonostante debbano vivere in 7/8 con 4/500 Euro al mese.

Infine il capolavoro

Uno dei parametri per accedere al REM è un livello basso dell’ISEE dell’anno scorso. Ovvero, per valutare se uno ha bisogno di un reddito di EMERGENZA legato a QUESTA crisi, si va a valutare quanto si percepiva negli anni passati.

Ovviamente c’è gente che giustamente mi dice “e vabuò ma io l’anno passato faticavo, mò sto a problemi”. Complimenti veramente.

Contemporaneamente il governo intende garantire un prestito di 6 miliardi per Fiat FCA, con sede legale/fiscale all’estero per pagare meno tasse.

C’è bisogno di scendere in piazza e reclamare a gran voce il cambiamento di questi parametri.