Chiara Braga, deputata del PD, capogruppo PD in Commissione ambiente della Camera, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano, su Radio Cusano Tv Italia (canale 264 dtt).

Il presidente della Campania De Luca non riaprirà

“Ho grande rispetto per tutti i governatori, a De Luca riconosco una grande forza nella capacità di prendere decisioni anche impopolari quando servono -ha affermato Braga-. Io sono lombarda e se anche in Lombardia ci fosse stata maggiore fermezza magari qualche errore si sarebbe evitato. Detto questo, credo che si debbano mettere da parte le polemiche e rafforzare la collaborazione tra governo e regioni”.

Le risorse del dl rilancio devono tutelare anche i lavoratori frontalieri

“Ci sono alcune categorie di frontalieri che allo stato attuale potrebbero non rientrare nelle misure di protezione previste nel dl Rilancio. Abbiamo ribadito il nostro impegno a lavorare per dare una risposta a questi lavoratori”.

Sulle riaperture

“Penso sia giusto provare a ripartire, trasmettendo una prospettiva di ripresa anche a settori che hanno pagato un prezzo molto alto come quelli della cultura e del turismo. Ovviamente tutte queste norme dovranno essere accompagnate dal monitoraggio dell’andamento epidemiologico, quindi non credo che sia stato fatto un passo affrettato”.

Sull’alleanza di governo col M5S

“E’ un’alleanza fatta per governare il Paese in un momento complicato. Su alcuni temi siamo più vicini su altri più distanti. Sui temi ambientali, salvo su alcune questioni, abbiamo trovato punti di contatto molto forti. Poi ovviamente è una gestione che ha le sue fatiche, ma questo succede sempre nelle coalizioni”.

Sulle opere pubbliche

“Il modello Genova in sè non è replicabile in tutta Italia. Non credo neanche che siano i commissari straordinari a risolvere il problema degli appalti pubblici in Italia. Penso si debba semplificare il regime ordinario per fare le opere pubbliche, se non lo facciamo adesso non capisco quando potremo farlo”.

Fonte Radio Cusano Campus