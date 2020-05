Di Maio: “Non è il momento delle polemiche, serve collaborazione”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Non è il momento delle polemiche. La politica non può litigare mentre è in corso una crisi sanitaria ed economica generata dall’emergenza covid.

Fino ad oggi gli italiani hanno dato prova di sé, mostrando senso civico nella fase 2. Adesso chi deve dare prova di sé è proprio la politica.

In questi giorni purtroppo si sta assistendo a un continuo dibattito, con attacchi e dichiarazioni strumentali, che non aiuta la ripartenza e che non è sicuramente un bel messaggio, né all’interno del Paese, né all’estero.