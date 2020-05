Scanzi: “Credo che, grazie a Conte e Lamorgese, una sintesi verrà trovata”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

“Già nel 2008, quando neanche esisteva il M5S, scrissi nel libro ‘Ve lo do io Beppe Grillo’ che il “Grillo politico” stava raccogliendo ampi pezzi di sinistra per le sue posizioni riconducibili alla sinistra (ambiente, pacifismo, lavoro, temi etici, questione morale), ma che sull’immigrazione lui e Gianroberto Casaleggio sembravano Bossi. Infatti il governo Conte 1 litigava su tutto tranne che sull’immigrazione, perché la maggioranza dei parlamentari 5 Stelle la pensa come Salvini su quel tema.