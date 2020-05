Prosegue lo sciopero nazionale dei lavoratori della TNT

Si estendono la solidarietà di classe e le adesioni allo stato di agitazione indetto dal Si Cobas Lavoratori Autorganizzati contro la decisione unilaterale dell’azienda di ridurre il personale dello stabilimento di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. I 50 dipendenti a rischio di licenziamento lavoravano da anni in regime di Jobs Act, ovvero con contratti a tempo determinato, l’ultimo dei quali avrebbe dovuto essere rinnovato nel mese di maggio. Costretti a lavorare anche in tempo di Coronavirus, questi operai si trovano, oltre al torto, anche la beffa: dopo aver rischiato il contagio, rischiano il posto di lavoro e restano senza tutele.

Dopo l’entrata in sciopero nella giornata del 6 maggio dello stabilimento di Peschiera Borromeo, oggi 7 maggio bloccati anche gli stabilimenti di Teverola e Casoria. Nel frattempo sono ferme anche Piacenza, Bologna Firenze, Fiano Romano e Padova.

Blocco licenziamenti

La piattaforma rivendicativa del Si Cobas chiede il blocco immediato di ogni licenziamento, l’anticipo della cassa integrazione per coloro che non hanno lavorato per questioni di sicurezza sanitaria, l’adeguamento dei Ticket a 7 euro e la garanzia della sicurezza e delle misure anticontagio.

Prima obbligati a lavorare in piena emergenza rischiando la vita, poi licenziati, alla ripresa della Fase 2. Questo il senso di solidarietà e di “unità nazionale” dei padroni. Vergogna infinita!

Massima solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della TNT e agli attivisti del Si Cobas che in questi giorni stanno affrontando l’egoismo dei padroni e l’ostilità delle prefetture per difendere i diritti inalienabili al lavoro e alla salute!