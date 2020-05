Potere al Popolo: finalmente si parla di riduzione dell’orario lavorativo

Finalmente in questo paese si parla di riduzione dell’orario lavorativo a parità di salario.

Sembra che questa misura possa entrare nel “Decreto Maggio”: aspettiamo di leggere questo decreto, anche perché il diavolo si nasconde nei dettagli.

Proposta seria

Speriamo non si tratti dell’ennesima boutade e che venga presa sul serio questa proposta, che possa essere anche occasione di un ampio dibattito pubblico per capire che tipo di mondo del lavoro vogliamo dopo questa pandemia.

Alla faccia della retorica dell’italiano fannullone, un lavoratore o una lavoratrice nel nostro Paese lavora la bellezza di 1.719 ore annue, circa 100 in più della media europea, addirittura 200 ore in più dei colleghi in Francia e ben 400 ore in più di quelli in Germania.

La misura deve essere chiaramente a favore dei lavoratori, non andando a discapito di altri diritti e, nell’immediato, deve essere affiancata a un reddito di emergenza esteso e dignitoso per tutte e tutti coloro che si trovano in difficoltà.

Adesso andate fino in fondo, lo diciamo da sempre ma è servita una pandemia perché si iniziasse a parlarne seriamente…