Maltignano (AP). Controlli anti- pandemia da Covid-19, Carabinieri chiudono azienda

Nell’ambito dei controlli volti ad accertare il rispetto delle misure precauzionali di contenimento del contagio da covid-19, i Carabinieri delle Stazioni di Villa Pigna Bassa di Folignano e di Castel di Lama, unitamente ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, hanno proceduto ad ispezionare un’azienda di manifatture tessili in Maltignano (AP). Al termine dell’attività ispettiva, i militari accertatori hanno deferito in stato di libertà all’ Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno, un 42enne residente sul posto per violazioni di natura amministrativa e penale riguardanti le misure volte al contenimento della diffusione del covid-19, ed in particolare la tutela della sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro e per aver impiegato un lavoratore in nero extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti è stata disposta la sospensione temporanea dell’ attività produttiva.

