Padova: le dichiarazione del Sindaco sulla “fase 2”

Il sindaco Sergio Giordani dichiara: “A Padova servirà un enorme sforzo, una grande capacità di adattamento e tanta creatività per rimettersi in moto al meglio in quello che sarà il momento della ripresa.

Dovremo tener conto che il benessere della comunità è sicuramente legato alla produttività e all’economia ma non meno importanti sono la qualità delle relazioni e il benessere psicologico dei cittadini che vivono di pane ma anche di rapporti con le persone care (non solo parenti, che oltretutto non tutti hanno) e di socialità, necessità che non sono comprimibili per sempre.

Salute prima di tutto

La salute viene prima di tutto e sicuramente dobbiamo continuare a fidarci dei medici e degli esperti, ma questa sfida immane si vince con la scienza da un lato, unita però alla forte collaborazione di tutta la comunità, come d’altronde hanno dimostrato le scorse settimane.

Questi aspetti sono strettamente connessi tra loro, e nessuno dei due può essere trascurato, pena il crollo di un’efficace strategia di contenimento del virus, per cui servono buon senso, equilibrio e chiarezza nel definire regole chiare che diventino di comune accettazione e patrimonio di tutti perché tengono conto delle esigenze anche emotive delle persone.

Responsabilizzazione

Per questo il mio consiglio è di avere grande prudenza, grande rigore, ma sicuramente come miglior investimento sul futuro avviare da subito e in tutte le forme possibili una fase di forte collaborazione sociale e una responsabilizzazione individuale e collettiva, perché non si potrà vivere di divieti ancora a lungo e il contributo di senso civico e impegno nel garantire le regole da parte di ciascuno diventerà ancora più decisivo nella fase di “convivenza” con la malattia.

Dobbiamo fidarci delle persone, della loro capacità di autocontrollare i propri comportamenti dentro regole certe, chiare, valide per tutti e che non discriminino nessuno. Io mi fido dei padovani e della loro responsabilità e, con il supporto degli scienziati, penso sarà questa la chiave per far arrivare tempi migliori, specie se col virus, come ormai tutti ci spiegano, dovremo convivere a lungo.

Ciò detto e a prescindere dalle oscillazioni della politica, a ogni livello ora è tempo di pragmatismo, unità e tanto lavoro, ed è quello che vogliamo fare a Padova pur tra mille incertezze e difficoltà.