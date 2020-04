Epidemia: le responsabilità nascoste dietro l’ “unità nazionale”. La retorica dell’ “unità nazionale” è diventata nei fatti un dispositivo ideologico che favorisce l’affossamento di responsabilità ed errori.

L’esplodere della crisi è stato favorito da un incrocio di responsabilità tra Governo, le Regioni, il Ministero della Salute, direttori ASL e Confindustria. Prima sono mancati protocolli ministeriali adeguati alla prevenzione efficace dell’epidemia, poi c’è stata una gestione criminosa dell’emergenza rispetto al mondo del lavoro.

La gestione sanitaria

Il nostro Sistema Sanitario Nazionale arriva impreparato all’appuntamento. In dieci anni, l’austerità ha ridotto di 37 miliardi di euro le finanze pubbliche destinate alla sanità.

Tra il 2007 e il 2015, i vari governi hanno tagliato 14.938 posti a tempo pieno e 4.676 posti a tempo parziale (medici, infermieri, personale tecnico, ecc.). La gestione sanitaria dell’epidemia è stata irresponsabile.

L’inizio della pandemia

I primi contagi e i primi decessi ufficiali sono stati rilevati a Codogno, in Lombardia, e a Vo’ Euganeo, in Veneto. Il governo italiano ha reagito imponendo la zona rossa: era il 20 febbraio quando i militari hanno assediato i due comuni.

Ma con ogni probabilità il virus era già in circolazione ben prima di quella data, anche se non molto lontano dai due comuni militarizzati.

Una recente inchiesta di Report ha mostrato l’insorgenza di polmoniti anomale nel piacentino e nel basso lodigiano, a pochi chilometri di distanza da Codogno. Questo è accaduto prima della dichiarazione ufficiale della diffusione del virus in Italia da parte del Ministero1.

Nell’ospedale di Piacenza arrivano malati dal basso lodigiano, oltre che dalla provincia circostante. Hanno polmoniti anomale. Siamo nella prima metà di febbraio.

A Report infermieri e operatori sanitari dell’ospedale pubblico locale e di una clinica privata, dichiarano di aver operato senza dispositivi di sicurezza individuale e tamponi per molti giorni, fino alla scoperta del paziente 1 a Codogno. I testimoni interrogati si sono scoperti infetti, ma troppo tardi.

Polmoniti anomale e indicazioni ministeriali

Fra i mesi di dicembre e gennaio negli ospedali di Piacenza si riscontrano oltre 40 casi di polmoniti anomale. Intanto il caso arriva agli onori della cronaca: è gennaio, la Cina è ferma in preda all’epidemia, qualcosa di mai visto prima.

Il 22 gennaio una circolare del Ministero della Salute indica i criteri per rilevare possibili sospetti di polmoniti anomale di natura virale: febbre, infezione respiratoria grave, provenienza dalla Cina o contatto negli ultimi 15 giorni con persone provenienti dalla Cina.

Il 27 gennaio, però, in una nuova circolare, i criteri epidemiologici diventano più restrittivi: il riscontro di una polmonite anomala non è sufficiente per dichiarare un caso sospetto, diventa dirimente il contatto con la Cina o con chi proviene da questo paese.

Per avere un’ ennesima circolare con criteri epidemiologici più adeguati a rilevare il contagio anche in assenza di contatti diretti o espliciti con la Cina bisogna attendere il 9 marzo. Ma in questa data l’Italia era già in preda alla tempesta.

Prima di questa data, comunque, il caso 1 di Codogno è stato già trovato, per così dire… per puro caso. Il medico che l’ha scoperto non ha seguito i protocolli nazionali e ha richiesto un tampone per Covid-19 anche in mancanza dei criteri epidemiologici indicati dal Ministero.

Alzano, Nembro e quel documento sparito…

Sono diventati poi di dominio pubblico i casi di Alzano Lombardo e Nembro, piccole comunità in provincia di Bergamo, dove già a metà febbraio pare fossero stati individuati i primi pazienti «anomali».

Il 12 febbraio un’anziana signora si ricovera nell’ospedale di Alzano Lombardo, destinata a morire dieci giorni dopo per lo sviluppo di una grave polmonite. Una vittima del Covid-19?

Tra il 21 e il 25 febbraio, diventa evidente l’esistenza del focolaio di Alzano-Nembro: entrano in pronto soccorso, con sintomi riconducibili al Covid-19 e subito positivi al tampone, sei persone provenienti da quei due comuni. Intanto il Governo dichiara la zona rossa per il comune di Codogno.

Vengono denunciati i mancati interventi delle autorità responsabili e il via vai di persone mai interrotto nell’ospedale di Alzano Lombardo, che ha prodotto il diffondersi rapido dell’epidemia nel circondario. Il Comitato tecnico-scientifico a inizio marzo propone la «zona rossa» anche ad Alzano Lombardo e Nembro, ma non è ascoltato.