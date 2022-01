Fratoianni: “L’inflazione in Europa è al 5% e si mangia le buste paga, con i rialzi dei prezzi dei beni di prima necessità”

L’inflazione in Europa è al 5% e si mangia le buste paga, con i rialzi dei prezzi dei beni di prima necessità.

Preoccupa molto. Come preoccupano le parole di Christine Lagarde che non intende intervenire sull’inflazione e che annuncia un ritorno alle regole dell’austerity che ha impoverito milioni di cittadini europei.

Disastro pandemia non compreso

Significa non aver capito nulla dal 2008 ad oggi. Significa non aver capito nulla del disastro della pandemia.

Sarebbe, invece, urgente iniziare a discutere di come i debiti fatti durante la pandemia vengano sterilizzati da politiche comuni europee.



