Ambrogioni: “Il matrimonio è per l’economia italiana un valore aggiunto”

Manuela Ambrogioni, wedding planner e organizzatrice di eventi, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulla fase due

“Questa è già alta stagione per i matrimoni, ma non sappiamo ad oggi se potrà cominciare -ha affermato Ambrogioni-. Non sono state date indicazioni, eventuali date di riavvio della stagione, non sono state indicate eventuali restrizioni quando si ripartirà. Navighiamo a vista e non riusciamo neanche a dare indicazioni ai nostri clienti. Questo settore vale 5 miliardi di euro all’anno.

Oltre ai matrimoni nazionali, ci sono quelli degli stranieri che scelgono il nostro Paese per celebrare il loro matrimonio. Il destination wedding dà al Paese anche un altro indotto parallelo che è quello del turismo. Il matrimonio è per l’economia italiana un valore aggiunto e dovrebbe avere la giusta attenzione in questo momento storico. Stiamo parlando di un mercato che coinvolge 30mila tra partite iva e aziende, per un totale di oltre 100mila lavoratori in Italia. Lavoratori che al momento non sanno quale sarà il loro futuro.

Il 2020 è andato perso e tutti gli eventi di marzo, aprile e maggio che posticiperemo al 2021 avranno un guadagno a metà. Ci sono molte coppie che stanno tenendo duro e sperano per l’estate e settembre. Dovremmo valutare di sposarci anche in inverno e non avere la pretesa di farlo necessariamente nel fine settimana, altrimenti bisognerà rimandare di almeno un anno.

Le tasse le paghiamo anche noi, stiamo continuando a pagare affitti e bollette. C’è questo prestito di 25mila euro, ma ci sono tante grandi aziende che non hanno bisogno di quello, hanno bisogno che ci si confronti su questa problematica e si abbia un barlume di speranza.

Ci mettano in condizione di dare riscontro ai nostri clienti. Lavorare nell’incertezza e nel dubbio diventa veramente frustrante. Non riuscire a dare risposte al cliente comincia a diventare difficile”.