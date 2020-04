Di Maio: “Sarà una nuova normalità, ma ritorneremo a riappropriarci dei nostri spazi, della nostra vita”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina facebook:

Stiamo dando sostegno a medici, infermieri, operatori sociosanitari con l’invio di personale medico e aiuti sanitari arrivati dai Paesi esteri.

Stiamo lavorando per far ripartire in condizioni di sicurezza le nostre aziende e punteremo sull’export con un nuovo piano strategico.

Restiamo uniti per accompagnare il Paese in questa delicata fase. Diamo il nostro contribuito, rafforzando l’Italia.

Siamo una nazione forte e credibile. Dimostriamolo tutti.