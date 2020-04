Padova, stampata l’ultima tranche dei Buoni spesa

Si è conclusa la stampa dell’ultima tranche di Buoni spesa (30 mila) appositamente fatti stampare dal Comune di Padova per aiutare le persone più in difficoltà a causa della crisi economica indotta dall’emergenza Coronavirus.

La stampa dei Buoni, del valore ognuno di 20 euro, è stata seguita, come per le due tranche precedenti, dalla Guardia di Finanza.

​I Buoni spesi saranno distribuiti entro la fine del mese di aprile.