Locatelli: “Lombardia? L’anello debole è stata la mancata regia da parte del governo”

Alessandra Locatelli, deputata della Lega, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulle accuse alla Lombardia

“Il paradigma è cambiato nella testa di pochi e di chi vuole scrollarsi responsabilità da dare ad altri -ha affermato Locatelli-. Ma soprattutto i lombardi sanno che l’impatto al quale siamo stati sottoposti non era prevedibile. Tanto è vero che questa imprevedibilità l’ha accusata in primis il governo che ha messo sotto accusa i governatori del nord che a febbraio chiedevano che venissero prese misure più stringenti.

Questo è successo anche nelle Rsa dove i limiti del governo sono stati imposti i primi di marzo. Dobbiamo tenere conto che se la stessa violenza dei contagi si fosse manifestata in altre regioni non così attrezzate come la Lombardia sarebbe stato ancora più distruttivo. Il modello sanitario lombardo ha permesso di contenere tutto ciò che avrebbe potuto manifestarsi in altre zone d’Italia.

Il governo poteva fare qualcosa di più, le regioni sono state tutte sottoposte ad un impegno quotidiano pratico anche nei confronti dei sindaci che hanno dovuto far fronte in prima persona alle esigenze dei cittadini. L’anello debole è stata la mancata regia da parte del governo”.

Sulle rsa

“Soprattutto all’inizio non si riuscivano a trovare i dpi, tutto quello che può servire a proteggere chi cura e chi riceve le cure. Nella prima fase siamo stati molto impreparati anche negli ospedali, figuriamoci nelle rsa. Certo, non ci si aspettava una pandemia di questa portata. Dai primi di marzo le regioni hanno segnalato al governo che bisognava prendersi carico di queste strutture.

Comunque quanto successo nelle rsa non riguarda solo la Lombardia, ci sono tante strutture in altre regioni che hanno avuto gli stessi problemi. La nostra Costituzione dice che lo Stato e la Repubblica garantiscono la tutela della salute dei cittadini, le Regioni hanno il dovere di pensare in che modo organizzare e gestire i servizi sul territorio. Questo in tempi ordinari, quando si decreta l’emergenza scatta la nomina del capo della Protezione civile come commissario per l’emergenza.

In questo caso il supporto consisteva negli approvvigionamenti. Da gennaio al Ministero della Salute sono stati fatti tanti incontri, ma niente di pratico. Poi improvvisamente tutto è scoppiato ed è calato sulle spalle delle regioni”.

Fonte Radio Cusano Campus