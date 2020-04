Tozzo, salute non sia messa a rischio da fake news di Salvini

‘Né andrebbe consentito che per mero, ancorché sconsiderato e scomposto, gioco politico si gridi come fa oggi Matteo Salvini con faziosità financo fatale: «La libertà non è in vendita». La vita non può essere messa a rischio: la verità è che nel caso specifico la app Immuni voluta dalla Ministra dell’Innovazione Paola Pisano, rispetta appieno ogni previsione dell’European Data Protection Board, e no, non vende in alcun modo alcun dato a nessuno. La salute non è in svendita al mercato nero politico. Metterla a rischio agitando fake news che adombrino sospetti su un’eventuale vendita di fantomatici dati raccolti da questa app, rischia di minarne un’efficacia che per esser tale si calcola debba vedere la diffusione della app stessa sui dispositivi del 60/70% della popolazione. L’Articolo 32 della Costituzione, chiamata in causa per provare a supportare le proprie fake news oggi da Salvini recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’. ‘Con questa spregiudicata sparata, Salvini l’ha messa a rischio, violando la Carta, oltreché la civiltà, attentando all’intera comunità’, conclude Tozzo.