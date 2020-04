Benifei: “Nuovo Mes? Inutile discuterne oggi”

Brando Benifei, capo delegazione del Pd al Parlamento Europeo, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano, su Radio Cusano Tv Italia (canale 264 dtt).

Sulla fase due

“C’è una spinta per la riapertura che va governata -ha affermato Benifei-. Penso che ci voglia ancora un po’ di tempo per riaprire completamente. E’ ovvio che c’è da programmare bene, sarà la grande sfida per il nostro governo. La commissione Ue ha scritto delle linee guida, ma non può obbligare gli Stati membri perchè non ha poteri per agire direttamente a livello sanitario.

La nostra economia ha bisogno di ripartire, ma è chiaro che bisogna farlo quando sarà possibile farlo a livello sanitario. L’UE dovrebbe avere più poteri per agire su questo fronte, tant’è che all’inizio abbiamo avuto misure non coordinate tra i Paesi. Poi sono state prese le prime misure economiche, adesso la partita in Europa è quella per nuovi strumenti”.

Sul Mes

“L’Italia deciderà liberamente se attivare il nuovo Mes, quello che è in negoziato in questo momento e che conosceremo dopo il 23 aprile. E’ inutile fare una discussione oggi sul Mes perchè il nuovo Mes sulle spese sanitarie ancora non c’è, è un negoziato in corso.

Quando lo vedremo per iscritto, vedremo come funziona e capiremo se all’Italia serve. L’Italia e altri Paesi chiedono, tra i vari strumenti possibili, che anche il Mes venga riutilizzato per una nuova finalità perchè abbiamo una nuova crisi da affrontare”.

Sui recovery bond

“Il parlamento europeo ha approvato una risoluzione a favore della linea del governo italiano e francese sull’utilizzo di titoli comuni da garantire tutti insieme: i recovery bond. Purtroppo la Lega ha votato due volte contro l’Italia, una volta contro un emendamento che rafforzava questa dicitura sui bond e poi contro la risoluzione finale, soltanto perchè si cita il Mes. Quindi è solo una questione di posizionamento politico.

M5S? In tre hanno votato contro la risoluzione finale, gli altri si sono astenuti dicendo che non è ancora stato fatto abbastanza, è un benaltrismo che io non condivido. Sulla politica estera e sul ruolo dell’Italia in Europa dovremmo andare oltre maggioranza e opposizione e fare gli interessi del Paese”.

Sulla Brexit

“Il Regno Unito è in una brutta situazione perchè doveva completare l’uscita entro la fine dell’anno, invece ora è bloccato in un limbo. Non può più votare all’Europarlamento, ma è obbligato ad applicare tutte le regole europee senza poter lavorarci. Johnson aveva garantito che entro il 31 dicembre avrebbe completato l’uscita, non ce la farà perchè il negoziato è bloccato, quindi forse lo manderanno via, non so”.

Fonte Radio Cusano Campus