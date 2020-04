Agnello: “Inizio lavori Ponte della Scafa a fine 2020”

In una nota stampa, la presidente della Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale Alessandra Agnello, parla della partenza dei lavori al Ponte della Scafa.

La nota di Alessandra Agnello

“La Commissione Lavori Pubblici odierna ha fatto chiarezza sul futuro del nuovo Ponte della Scafa, un’infrastruttura estremamente importante nell’ambito della viabilità di collegamento del quadrante sud-ovest con Ostia e Fiumicino.

Il Dipartimento SIMU ha comunicato che i lavori in variante al progetto definitivo sono quasi terminati, con riferimento alle indagini geognostiche e archeologiche, mentre la bonifica degli ordigni bellici è alle battute finali.

Lo spostamento del ponte più a sud, invece, risponde a una precisa richiesta della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia Antica mirata a unificare la parte archeologica esistente e l’altezza della infrastruttura è stata tarata anche per dare visibilità alla Torre Boacciana.

Roma Capitale è in attesa di un primo stralcio progettuale che sarà consegnato agli uffici entro il mese di giugno e che dovrà considerare le potenziali variazioni strutturali e geotecniche attribuibili alle nuove indagini geognostiche e sismiche, nonché l’inserimento della pista ciclabile e della rotatoria richiesta dal Comune di Fiumicino.

Il suddetto stralcio sarà illustrato alla Regione Lazio, cofinanziatrice dell’opera, al fine di condividere le variazioni e dare l’avvio alla progettazione esecutiva.

Successivamente alla consegna del progetto esecutivo sarà avviata l’attività di verifica e successiva validazione dello stesso.

I tempi di aggiudicazione della gara si aggireranno intorno ai 6 mesi e i lavori, salvo imprevisti, partiranno a dicembre 2020 e saranno conclusi nel febbraio 2022.

Infine, per quanto concerne l’attuale Ponte della Scafa, sono stati avviati dei contatti con Anas, gestore di via della Scafa, utili per programmare i necessari interventi di manutenzione e mantenimento in efficienza. Il ponte resterà comunque attivo fino alla realizzazione del nuovo ponte per assicurare la viabilità di servizio, mentre il suo destino nel lungo periodo sarà oggetto di ulteriori considerazioni”.