Boniburini: “Non sono bastati decenni di crescita disordinata…”

Si parla già di far (ri)partire grandi opere e cantieri, di condono edilizio, di deroghe, snellimenti, e di semplificazioni per rilanciare l’edilizia come strategie per la ripresa economica dopo l’emergenza in corso del coronavirus.

Non sono bastati decenni di crescita disordinata, spesso caotica e inefficiente, ma sempre divoratrice di risorse, che distrugge patrimoni e territori, che dissipa energia, che sottrae terra, verde e suoli agricoli, e che inquina. La città e il territorio sono considerati motori dello sviluppo, merci per accrescere la ricchezza dei proprietari e degli investitori non per soddisfare i bisogni degli abitanti.

Non sono bastate decine e decine di opere inutili che hanno l’unico compito di alimentare illeciti, mafie, e trasformare le risorse pubbliche in affari privati.

C’è solo bisogno di una grande opera infrastrutturale: manutenzione, che include bonifiche di zone e luoghi inquinati e la messa in sicurezza di territori a rischio di alluvioni, frane, innalzamento dei mari.

C’è bisogno di un solo cantiere: quello di una vasta, articolata e accessibile a tutte e tutti “città pubblica”, capace di garantire l’accesso a un alloggio dignitoso a tutti gli abitanti indistintamente dal reddito e provvedere a quell’insieme di spazi pubblici, verde incluso, servizi, attrezzature indispensabili alla vita collettiva e individuale al di fuori dell’abitazione e dei luoghi di lavoro.

Abbiamo un patrimonio esistente immenso in degrado, grandi spazi abbandonati e sottoutilizzati che potrebbero diventare la risposta a bisogni di socialità e individuali da ri-collettivizzare, per una società più sobria capace di affrontare crisi sanitarie, ambientali ed economiche senza lasciare indietro nessuno.

C’è bisogno di una sola strategia: la costruzione di habitat resistenti ai cambiamenti climatici, in simbiosi con l’ambiente in cui viviamo, solidali, che vedono nella ridistribuzione della ricchezza, intesa anche come accesso alla casa, ai servizi, alla cultura, a una alimentazione sana, a un ambiente salutare, come l’obiettivo per migliorare la vita di tutte e tutti.