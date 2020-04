I riders di Torino scrivono al Governo: “Basta consegne vogliamo tutele”

Questa mattina cento rider di Torino hanno inviato una lettera al Presidente del consiglio Giuseppe Conte e alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Nella lettera, che abbiamo firmato anche noi come Potere al Popolo, chiedono di sospendere il servizio di consegna a domicilio, non certo un’attività essenziale, e di essere inclusi nelle misure di sostegno al reddito previste per i lavoratori autonomi.

Mancato riconoscimento

Le promesse mai mantenute di Di Maio e il mancato riconoscimento dello status di lavoratori dipendenti, li espone oggi al ricatto estremo della precarietà: non possono rifiutarsi di fare le consegne, perché così crollerebbe il loro ranking e non tornerebbero più a lavorare, nemmeno quando fosse passata l’emergenza Coronavirus; ma d’altro canto non possono lavorare in sicurezza perché le loro multinazionali non gli hanno fornito i DPI necessari e le modalità di lavoro (le code fuori dai locali e le corse per la città) mal si conciliano con le misure di “distanziamento sociale”.

Occorre spezzare il ricatto della precarietà, sospendendo l’attività di consegna a domicilio, e garantire a tutti e tutte un reddito d’emergenza!