Videoconferenza tra i Sindaci dei capoluoghi del Veneto, le parole del Sindaco di Padova

Si è tenuta questa mattina una lunga videoconferenza tra tutti i Sindaci dei capoluoghi veneti. Una riunione che per decisione dei primi cittadini diventerà settimanale e che servirà a scambiare informazioni e sviluppare proposte da sottoporre a Regione e Governo sulla gestione dell’emergenza Coronavirus e della successiva “Fase2” che sarà probabilmente lunga. Già lunedì prossimo è previsto il nuovo incontro, sempre in videoconferenza.

“I Sindaci, specie nei momenti di difficoltà, sono le figure più vicine alla popolazione; a loro i cittadini si appellano per primi e per ogni esigenza. Conoscono le specificità e i bisogni dei loro territori, così come le fragilità e i punti di forza.

Ecco perché le scelte che saranno prese non possono prescindere da questo fondamentale livello amministrativo e con oggi abbiamo deciso di fare squadra mettendo da parte gli schieramenti politici, con l’unico interesse di proteggere e difendere i nostri concittadini. Lo farò e lo faremo in piena collaborazione con Regione e Governo, ma anche portando nelle sedi opportune tutte le richieste e le proposte che si renderanno necessarie.

Come Sindaci da settimane affrontiamo un’emergenza sanitaria gravissima e inedita. Il bene primario da tutelare è la salute, ma sappiamo bene che anche i risvolti economici saranno pesanti. Per mesi, sperando che non siano anni, dovremo attraversare la più grave fase recessiva dagli anni ’30.

Mantenere servizi pubblici efficienti per i cittadini e al contempo rilanciare, su ogni fronte, le città sarà una sfida dura ma che dobbiamo vincere insieme. Inutile dividersi in un momento così delicato; come Amministratori e in stretto contatto con Anci regionale e nazionale siamo oggi tenuti a collaborare e fare sistema per dare il massimo. Il Veneto è una regione che ha sempre avuto una potente capacità trainante per tutto il Paese e le nostre città, in questo sistema, hanno sempre giocato un ruolo decisivo. Il nostro è un territorio con peculiarità proprie che non devono essere sottovalutate, perché se così fosse perderemmo anni di sacrifici e sforzi che ci hanno posto tra i primi poli produttivi e turistici del Mondo.

Ai Comuni servono fondi straordinari, serve una drastica sburocratizzazione delle procedure di spesa e di decisione oltre che una forte sinergia col Governo e la Regione per remare tutti dalla stessa parte all’interno di una comune strategia.

Faremo prestissimo le nostre proposte a Regione e Governo, chiediamo ascolto e siamo pronti a un confronto serrato”.