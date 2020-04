Rizzo: “Conte ha fatto uno strafalcione su Meloni e Salvini”

Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’attacco di Conte alle opposizioni

“La politica di oggi è un teatrino -ha affermato Rizzo-. Quando il premier Conte usava la tv per fare un attacco all’opposizione, mi sono detto: ma perchè li attacca su cose non valide? Conte ha una posizione assolutamente incredibile perchè è stato premier di una coalizione M5S-Lega e il giorno dopo era presidente di una coalizione M5S-Pd, quindi ha una posizione liquida, si adatta alle condizioni più confacenti a lui.

Detto questo, ha fatto uno strafalcione rispetto a Meloni e Salvini. Conte avrebbe dovuto ricordare quell’intervista della Meloni in cui diceva di essere d’accordo col pareggio di bilancio in Costituzione. Su Salvini avrebbe dovuto dire che a giugno 2019 quando era al governo, il leader della Lega consentì al ministro Tria di andare all’Eurogruppo a confermare il sì al Mes.

Perchè Salvini non ha fatto la crisi di governo allora? Conte è uno che va bene per fare l’amministratore di condominio, la politica è una cosa molto seria. Salvini vorrebbe dare il governo a Draghi, perchè è competente, ma è competente a fare le cose per gli altri, passeremmo dalla padella del dilettante alla brace del professionista. Maggioranza e opposizione sono due facce della stessa medaglia. Cercano di contendersi una sedia che è quella apparecchiata dall’UE”.

Su Colao

“Fa un po’ ridere questa politica. Pensate che Andreotti, Craxi e Berlinguer avrebbero affidato la fase due ad un amministratore delegato di un’azienda privata? Questi non sanno fare niente e si abbandonano totalmente nelle mani dell’economia.

Potevano almeno mettere un rappresentante dei lavoratori, uno del sindacato conservativo, anche se ormai neanche il sindacato conservativo gli serve più a niente, non lo chiamano proprio”: