Il CdQ in prima linea in aiuto alle famiglie indigenti di Ostia Antica e Saline

Il Comitato Ostia Antica Saline continua nei suoi interventi di solidarietà alimentare verso chi, in questa emergenza sanitaria ed economica, ne sta soffrendo le conseguenze.

Molte delle famiglie in difficoltà hanno chiesto aiuto

Molte delle famiglie in difficoltà, che hanno chiesto un aiuto, vengono raggiunte dal CdQ anche in queste anomale giornate di festività pasquali, ma molte ancora sono, attraverso le indicazioni di Padre Agostino (Sant’Aurea) quelle che necessitano di un piccolo gesto di solidarietà per un aiuto alimentare seppur minimo.

Il Comitato Ostia Antica Saline, in collaborazione con il CRAI alimentari in via delle Saline 34 ad Ostia Antica, invita i cittadini di buona volontà alla donazione di una piccola spesa che verrà consegnata alle famiglie indigenti dei nostri quartieri, da parte dei rappresentanti del Comitato Ostia Antica Saline.

Per info donazione alimentare contattare il: 3478319535