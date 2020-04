Capacchione: “La balneazione adesso è una landa desolata, è tutto fermo”

Antonio Capacchione, pres. sindacato italiano balneari, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulla stagione estiva

“In queste settimane negli scorsi anni la balneazione italiana era già al lavoro, per l’allestimento, per le ristrutturazioni -ha affermato Capacchione-. Adesso è una landa desolata, è tutto fermo. Pasqua sarebbe stata per molti l’inizio della stagione, questo è il periodo più bello, ci stiamo privando della parte più bella dell’anno della stagione balneare. C’è anche confusione da parte del governo. Questo è il momento della serietà e della verità, non dei bluff, non osino prendere in giro il popolo italiano.

Meglio dire che non ci sono soldi piuttosto che prendere in giro gli italiani. Non è possibile che ci sia uno stato confusionale al centro dei ministeri in questa situazione drammatica. Alcuni comuni hanno autorizzato agli stabilimenti balneari a fare manutenzione e pulizia, abbiamo chiesto se queste attività si possano fare su tutta la costa e non ci hanno risposto, questo è intollerabile.

Nessuno può fare previsioni al momento, tutto dipenderà dalle autorità sanitarie. Queste sono attività ricreative che vivono la socializzazione delle persone e questo tipo di attività sono in fondo alla lista delle riaperture. Noi speriamo che la rinascita del nostro Paese ricominci proprio dall’estate in spiaggia, rinascita economica, morale e sociale. Se saltasse solo giugno ci sarebbero delle perdite, ma io ci metterei la firma, se potessimo tornare ad una situazione di normalità a luglio. E’ evidente che i danni sono enormi, il turismo italiano rappresenta circa il 13% del pil italiano, la balneazione rappresenta un terzo del turismo italiano.

L’anno scorso si sono registrate 432 milioni di presenze turistiche in Italia, di queste 80 milioni ha riguardato il segmento marittimo, quindi sarebbe una perdita enorme per il nostro Paese. La perdita della vacanza al mare, al di là dell’aspetto economico, costituirebbe un danno enorme per la tenuta sociale e morale del nostro Paese. Mi auguro davvero che questo non accada. Quest’anno dobbiamo scordarci il turismo dall’estero, la domanda dall’estero è completamente azzerata.

Per quanto riguarda la domanda interna, il Paese sarà impoverito e impaurito, gli spostamenti da una regione all’altra saranno complicati, quindi sarà veramente una stagione anomala se si dovesse svolgere. O si riparte normalmente, o altrimenti non si può immaginare una spiaggia trasformata in un pronto soccorso, con le misure di distanziamento. Sono preoccupato ma anche fiducioso, sono certo che ce la faremo”.