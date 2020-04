“Esprimo profonda amarezza e rabbia per il pessimo compromesso al ribasso che temo si raggiungerà nella riunione notturna dell’Eurogruppo”.

E’ questo il commento del Segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone, in merito alla riunione informale dei Ministri delle Finanze della zona euro, in corso a Bruxelles.

“E’ evidente che questo atteggiamento mina alle basi l’idea di Unione europea così come è stata pensata. Si tratta, infatti, di un’intesa confusa e inadeguata all’emergenza in atto. I burocrati europei stanno disegnando un’Europa per nulla affatto solidale. A questo punto per l’Italia è più concreto il rischio di una troika mascherata”, conclude Capone.