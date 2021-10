Assalto sede CGIL, Capone, Leader UGL: “Gesto vile, piena solidarietà dell’UGL

“A nome dell’UGL condanno fermamente l’assalto alla sede della CGIL di Corso Italia, a Roma, ad opera di alcuni facinorosi No Vax e di qualsiasi altro movimento. Colpire la sede di un sindacato è un gesto vile che danneggia in primis i lavoratori e pertanto non può essere tollerato.

Auspico che i responsabili vengano quanto prima identificati

dalle Forze dell'Ordine e assicurati alla giustizia. Esprimo piena solidarietà al Segretario Landini, ai lavoratori del sindacato e a tutti gli iscritti della CGIL a seguito di questo indegno e barbaro atto di violenza politica."

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’irruzione da parte dei manifestanti No Vax all’interno della sede della CGIL di Corso Italia a Roma.