Capone: “Crollo produzione industriale allarmante”

Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, si è espresso in merito ai dati Istat odierni sul crollo della produzione industriale e al decreto ‘maggio’, oggetto di discussione in Consiglio dei Ministri.

“I dati Istat delineano un quadro allarmante: a marzo 2020 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito del 28,4% rispetto a febbraio e del 29,3% su base annua. Un vero e proprio tracollo economico dalla portata devastante.

Nel prossimo ‘decreto maggio’ ci aspettiamo misure ambiziose e provvedimenti a sostegno di imprese e lavoratori duramente colpiti dal lockdown. Tuttavia, sarebbe miope pensare di favorire la ripresa limitandosi al mero assistenzialismo fondato sulla politica dei sussidi e degli ‘aiuti a pioggia’. In tal senso, occorre avere più coraggio avviando un poderoso piano di investimenti a lungo termine, in grado di dare uno shock all’economia e creare occupazione.

In questo momento più che mai occorre ridurre il carico fiscale per dare ossigeno e una maggiore liquidità alle imprese in difficoltà. Il mondo del lavoro sta affrontando un periodo di grandi trasformazioni, basti pensare alle prospettive offerte da nuove modalità come lo smart working che anche con la riapertura di tutte le attività sarà comunque fondamentale per prevenire l’ulteriore contagio da Covid-19.

E’ necessario, dunque, introdurre norme che garantiscano un rafforzamento delle tutele per i lavoratori, incentivando al tempo stesso la loro partecipazione alla gestione delle aziende, come previsto dall’art. 46 della Costituzione.”