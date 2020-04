Fassina: “Il Mes è una trappola”

Così l’onorevole Stefano Fassina sulla sua pagina Facebook:

“Il Mes di nome ma non di fatto” è una trappola. Il Governo deve venire in parlamento prima dei vertici a Bruxelles. La propaganda è incessante. Ora arriva anche “il Mes di nome ma non di fatto”, dopo il grande bluff del “Sure” (leggi qui: link al relativo post) e l’irrilevante Bilancio europeo presentato come “Piano Marshall”. Il Mes viene raccontato come scatola vuota, un titolo di copertina e fogli bianchi sui quali ciascun governo scrive quello che vuole. Ma ‘Il Mes di nome e non di fatto, senza condizioni’ è una trappola: le condizioni, ovviamente non sono esplicitate e non arrivano subito, ma sono previste dall’Enhanced Conditions Credit Line, infiocchettata per l’emergenza Covid-19.