Oasis single desk di Chorustyle, quando il design incontra l’eccellenza

Dalla volontà di sintetizzare l’identità di Chorustyle e la sua continua ricerca nasce OASIS SINGLE DESK, una scrivania dal design accattivante e la forma innovativa che trasmette continuità e permette all’arredo d’ufficio d’essere interpretato e vissuto liberamente dalla persona che ne fa uso. Un single desk che convive, idealmente, in un ecosistema funzionale studiato all’insegna dell’equilibrio garantendo non solo un’armonia di forme ma anche un’estrema praticità. Oasis permette in questo modo di trasformare la vita di chi lavora creando uno spazio costruito intorno ai nuovi parametri di benessere e di equilibrio per dare vita a un ambiente lavorativo altamente personalizzato.

Il top della scrivania, con lavorazione a 45°

Il top della scrivania, con lavorazione a 45° che testimonia la cura al dettaglio che da sempre contraddistingue Chorustyle, segue linee curve e sinuose. L’assenza di spigoli esprime un approccio alla vita lavorativa dove si attribuisce prioritaria importanza allo scambio e all’ascolto reciproco abbattendo le distanze fra individui e facilitando il lavoro di “sharing”. Le due gambe curvate di Oasis donano continuità al movimento poggiando su basamenti pieni in alluminio. La loro forma non solo caratterizza l’unicità del design di Oasis, ma è funzionale al fatto che gli interlocutori si sentano accolti e a proprio agio quando si accomodano alla scrivania. L’area di lavoro è rivestita in vera pelle, comfort che riserva una sensazione vellutata al tatto e ribadisce l’esclusività e l’eleganza del prodotto.

La laccatura di Oasis è di altissima qualità, si tratta di una verniciatura al poliestere con sette fasi di lavorazione. I colori vivaci donano personalità e dinamismo al prodotto, rendendolo originale e accattivante. Le finiture in impiallacciato (palissandro indiano e noce nazionale) valorizzano l’eleganza e il design del prodotto.