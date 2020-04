Donato: “Scandaloso che il ministro dell’Economia ancora continui a trattare sul Mes”

Francesca Donato, europarlamentare della Lega, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’atteggiamento dell’UE nell’emergenza Coronavirus

“Questi 260 miliardi di cui ha parlato la Von Der Leyen si riferiscono alle misure già stanziate dai Paesi membri per far fronte all’emergenza Coronavirus, quindi l’Europa non c’entra nulla. Il cosiddetto Sure ammonta ad un massimo di 100 miliardi, il che però nei fatti dipenderà da quanti Paesi membri si presteranno a finanziarlo.

Per ottenere un prestito i Paesi membri devono mettere dei soldi a garanzia, ogni Paese membro avrà in relazione a quanto messo in garanzia un’erogazione fino a 4 volte. Quindi i 100 miliardi ci saranno se tutti i Paesi membri contribuiranno. Quello che leggiamo è tutta propaganda, l’obiettivo è convincere i nostri cittadini che la cosa migliore è aderire al Mes, anche se in una forma light ma le sigarette anche se light fanno male.

Il Mes è una forma di sottomissione del governo che lo chiede, che comporta poi la necessità di sottostare a programmi di politica economica imposti dal Mes stesso. E’ uno scandalo che il nostro ministro dell’Economia ancora continui a trattare sul Mes quando il parlamento gli ha detto in blocco che non ha il mandato per farlo. Il governo che sostiene questo presidente è asservito agli interessi di Bruxelles, tranne una parte dei 5 Stelle.

Gli interessi esteri sono quelli di comprare le nostre aziende a prezzo di saldo quando noi, assoggettandoci al Mes, avremo dei titoli di Stato che perderanno valore e questo farebbe crollare l’affidabilità del nostro debito pubblico. Dovremmo approfittare del QE, emettendo titoli sovrani per 100 miliardi, mettendo subito soldi in tasca a cittadini e imprese, evitando la catastrofe.

L’ha detto pure Draghi che in questo momento non ci dobbiamo preoccupare dell’aumento del debito. Poi dopo, quando ci saremo messi in sicurezza, cercheremo di farlo calare modulando la spesa, ma non è questo il momento di farlo, ora è il momento di salvare la vita alle persone e alle aziende che muoiono”.

Sulle mosse della Lega all’Europarlamento

“Abbiamo chiesto. quando ci sono state le audizioni con la presidente della Bce, che fosse fatta questa politica monetaria iperespansiva e finalmente di fronte all’emergenza la Bce si è convinta a sostenere gli Stati membri. Noi portiamo avanti questa politica, abbiamo chiesto ed ottenuto la sospensione del patto di stabilità. A livello europeo approviamo e votiamo tutte le misure che possono essere utili alla nostra economia.

Io ho chiesto che venga abbandonato il progetto del fondo di transizione equa, uno stanziamento per chi deve ancora convertire le misure di carbone, tra cui Germania e Polonia. Noi dovremmo pagare molto più di quello che riceviamo per far fare agli altri quello che noi abbiamo già fatto.

E poi abbiamo chiesto anche che il piano per il Green deal porti un po’ di quei soldi al sostegno delle imprese, delle famiglie, a fronte dell’emergenza del Coronavirus. Su questo l’UE già ci ha detto di no. Questo dimostra quanto sia una fiaba quella della solidarietà europea”.

Fonte Radio Cusano Campus