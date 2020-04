Potere al Popolo: “Non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema”

Sabato 28 e domenica 29 marzo, nonostante le difficoltà dovute al diffondersi del Covid-19, si è svolto come previsto il Coordinamento Nazionale di Potere al Popolo. Con i delegati connessi da tutti gli angoli d’Italia, in rappresentanza di decine e decine di assemblee territoriali e Case del Popolo, abbiamo fatto il punto della situazione e ci siamo preparati per i prossimi passaggi della crisi. Qui offriamo una sintesi del dibattito.

Prima però salutiamo la liberazione della nostra Coordinatrice più amata, Nicoletta Dosio, che, pur restando ancora sottoposta a durissimi provvedimenti domiciliari, è finalmente tornata nella sua Val Susa accolta dal calore di tutte e tutti. Grazie Nicoletta per l’esempio che ci hai dato, ci spingi ad essere migliori!

1. La situazione e le prossime evoluzioni

Siamo di fronte a un momento drammatico nella storia mondiale e nella vita del nostro paese, ma anche a un possibile punto di svolta. In nemmeno un mese sono successe cose impensabili fino a poco prima: solo in Italia migliaia di morti, alle cui famiglie va tutta la nostra vicinanza, provvedimenti che non erano mai stati presi dalla Seconda Guerra Mondiale, miliardi di persone cambiare radicalmente stile di vita, militari per strada e milioni di controlli, assodati meccanismi dell’UE saltare (da Schengen al vincolo del 3% nel rapporto deficit/PIL), contraddizioni crescenti dentro l’Unione Europea ma anche nelle relazioni con la Nato e il vecchio mondo euroatlantico, rapporti internazionali ridefinirsi, con gli aiuti della Cina e i medici cubani arrivare nel cuore della Lombardia leghista, i governi violare i dogmi della chiesa liberista e stanziare miliardi in spesa pubblica, rivolte nelle carceri e nei ghetti della schiavitù agricola, tanta violenza ma anche tanta solidarietà e creatività umana…

Abbiamo visto tornare in campo la centralità della contraddizione capitale/lavoro e in particolare la centralità operaia, per cui tutto si può chiudere ma non si può bloccare la produzione di merci che genera valore. Abbiamo visto Confindustria e Governo Conte schierati insieme contro i lavoratori e il sindacalismo di base arrivando a impedire gli scioperi fino a fine aprile, abbiamo visto tornare centrale il dibattito intorno a temi come: “la sanità deve essere pubblica”, “ci vuole una pianificazione e un intervento dello stato nell’economia e nei settori strategici per tenere equilibrata una società”, “le priorità sono la vita, la salute, l’ambiente, il lavoro e non il profitto”…

Abbiamo visto tutto il fallimento di una sanità smantellata, regionalizzata, non coordinata; tutta l’incapacità delle nostre classi dirigenti nell’individuare il problema, nel preparare il paese allo shock, nell’imporsi sugli interessi privati che, soprattutto in Lombardia e Veneto, continuavano a volere tutto aperto anche quando la nostra gente cadeva come mosche.

Abbiamo visto tutto questo, e pretendiamo non lo si dimentichi. Perché, come ogni crisi, anche questa sta mettendo a nudo i fondamenti della società, sta facendo emergere gli interessi contrastanti fra le classi. La potenza di quello che accade mette la gente di fronte al fatto di dover vivere in modo inedito, di dover fare i conti con la propria vita, di pensare a cose a cui non aveva mai pensato. Milioni di persone, sbattendo contro questo evento durissimo, ma anche rivelatore, stanno prendendo consapevolezza delle disparità, delle ingiustizie, della possibilità concreta di fare diversamente. Per questo molti e molte, in tutto il mondo, stanno affermando: non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema!

Sta a noi quindi non tornare indietro, a quella normalità che non era altro che un sistema cinico, basato sul profitto e sulla guerra, e costruire una nuova normalità, un ordine nuovo, come lo chiamava Gramsci, basato sull’essere sociale, sulla giustizia, sulla libertà, sulla cooperazione fra i popoli.

A maggior ragione in quanto fra poco la crisi sanitaria diventerà crisi economica a livello mondiale. Attenzione: non è il coronavirus a far saltare tutto (per quanto sia davvero la peggiore delle sciagure perché impedisce la produzione, la circolazione di merci e persone etc). La crisi economica è strutturale a questo modo di produzione, e dopo 12 anni dal 2008 e dai problemi a cui non si è mai saputo rispondere, la nuova bolla doveva prima o poi scoppiare. Poteva essere la guerra dei dazi fra USA e Cina, l’Iran, altre tensioni internazionali: alla fine si è verificato il peggior scenario possibile nel peggior momento possibile.

Potere al Popolo ritiene che la crisi che arriverà sarà peggiore di quella del 2008, in particolare in Italia. Innanzitutto perché il nostro paese è quello che ha avuto più difficoltà a risollevarsi dal 2008, che è tornato in recessione nel 2011, che arriva a questo nuovo appuntamento con delle classi dirigenti incapaci, un alto debito pubblico, una dimensione produttiva medio-piccola, spesso legata a circuiti informali o criminali, incapace di innovazione e di programmazione, un dibattito pubblico avvilente, un sistema pubblico e di protezione sociale smantellato e insufficiente, 12 anni di risparmi delle famiglie e medio basso reddito bruciati, un fortissimo divario fra Nord e Sud, fra centri e periferie… Infine il turismo, su cui il sistema-paese è andato sempre più puntando, e che dal 2008 in poi è andato crescendo (circa il 5% del Pil e il 6% degli occupati secondo Bankitalia 2018, che in altre stime che calcolano anche l’impatto indiretto arriva fino al 13% di PIL e 15% di occupati), sarà quasi azzerato fino alla fine dell’anno.

Non è un caso che sin da ora la prima risposta che il Governo ha messo in campo è l’esercito, soprattutto nelle aree del paese più esposte a rivolte: segno di un’incapacità di gestire politicamente e socialmente i problemi, e doversi dunque muoversi preventivamente in chiave repressiva.

Inoltre la crisi arriva quando le istituzioni internazionali hanno già bruciato in questi anni molti trucchi di politiche monetarie. Le classi dirigenti a livello mondiale hanno le armi spuntate e non sanno davvero cosa fare. Mentre nell’immediato una crisi sanitaria rafforza gli esecutivi, sul medio periodo potremo assistere alla loro caduta, a nuovi movimenti, a soluzioni inedite, con i più accaniti liberisti che si vedranno costretti a immaginare patrimoniali e nazionalizzazioni, ma anche al montare della barbarie, alla chiusura dei confini, con possibili esiti bellici.

Si è creata una condizione del tutto nuova in cui le opzioni del cambiamento politico e sociale trovano nuova e piena legittimità mentre il vecchio modello economico, sociale e ideologico dominante sta mostrando tutti i suoi limiti e i rischi a cui espone l’intera umanità.

Come Potere al Popolo siamo estremamente consapevoli sia dei rischi che delle opportunità di questa situazione. Non c’è quindi né da spaventarsi – e così accodarsi al Governo, all’eterno “meno peggio”, in nome di un’unità nazionale di cui le classi popolari non beneficiano mai –, ma c’è da lavorare quotidianamente, sui territori, nei posti di lavoro, per dare uno sbocco positivo e innovativo a questa crisi.

Il nostro paese ha le risorse per uscire da questa condizione: ha grandi patrimoni di evasori e speculatori da andare a recuperare, ha una costituzione e delle leggi che consentono la redistribuzione della ricchezza e la subordinazione degli interessi privati a quelli della collettività, ha ancora un patrimonio industriale e delle competenze fra le più alte al mondo. Si tratta dunque “solo” di lottare per cambiare le politiche che ci stanno uccidendo!

2. Come ci stiamo muovendo

Dall’inizio della crisi abbiamo cercato di attivarci nonostante il difficile scenario che ci impediva persino di incontrarci. Molte delle nostre attiviste e attivisti sono abituati a stare nelle strade e a contatto con la gente: essere stati costretti a riconvertire così bruscamente il nostro agire non era scontato eppure abbiamo registrato una spinta positiva a rendersi utili, a stare sul punto politico, a dare indicazioni di lotta e di denuncia. Pur se costretti a “virtualizzare” molte delle nostre attività, abbiamo sviluppato due linee di intervento, strettamente intrecciate, in consonanza con la nostra natura, che non è né quella del classico partito, elettoralistico o puramente ideologico, né di associazione “assistenziale”.

Abbiamo messo in campo una prima linea, di intervento sociale e mutualistico, per cui abbiamo cercato di pensare, durante alla crisi, a chi sta peggio, per non lasciare nessuno indietro, per rafforzare le nostre comunità, per radicarci sul territorio mostrando con i fatti la possibilità di un’altra politica. E per impedire che, con la scusa dell’emergenza, venissero massacrati diritti. Da questo punto di vista i principali interventi che abbiamo attivato sono stati:

all’inizio della crisi, a chiusura delle scuole, servizi di babysitting per le famiglie di lavoratori e di assistenza agli anziani, messa in condivisione del materiale scolastico e sanitario per permettere a tutti i bambini di poter accedere alla didattica online;

la distribuzione dei materiali sanitari che siamo riusciti a procurarci: mascherine, disinfettanti, a lavoratori, in particolare ai lavoratori del comparto sanitario;

uno sportello telefonico con avvocati del lavoro per evitare che si verifichino abusi sui lavoratori e mettere in condizione tutti di essere informati, di accedere a cassa integrazione, misure di protezione sociale etc;

dopo i decreti che istituivano la zona rossa, la spesa solidale e la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie indigenti, italiane e migranti.