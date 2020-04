Campidoglio, oltre 60 milioni di euro per acquisto bus ‘zero emissioni’

Roma Capitale ha ottenuto oltre 60 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’acquisto di bus eco-sostenibili, elettrici o a metano, per il quinquennio 2019-2023. E’ quanto prevede il decreto interministeriale firmato dal Mit di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero dello Sviluppo economico.

Le dichiarazioni di Virginia Raggi

“Queste risorse ci permetteranno di rinnovare ulteriormente la flotta di Atac, con mezzi eco-sostenibili, completamente ‘green’, grazie alla cooperazione fra Istituzioni. Continua il processo di risanamento che abbiamo messo in atto in questi anni.

Risorse che si vanno ad aggiungere agli investimenti di Roma Capitale, grazie ai quali abbiamo già messo su strada 227 nuovi mezzi e ne abbiamo ordinati altri 328. In questo momento così difficile per il Paese, queste risorse sono ancora più importanti”, dichiara la sindaca, Virginia Raggi.

Le affermazioni di Calabrese

“Un’ottima notizia che andrà a beneficio dei trasporti della nostra città. Con questi fondi potremo acquistare direttamente bus ad alimentazione elettrica e a idrogeno e investire in nuove infrastrutture per il tpl.

Un sostegno in più per svecchiare la flotta di Atac, con uno sguardo alla sostenibilità ambientale”, prosegue l’assessore alla città in movimento, Pietro Calabrese.

Le conclusioni di Stefàno

“Un altro tassello che va nella direzione del rilancio del trasporto pubblico nella nostra città. Risorse che rappresentano nuova linfa per i trasporti e serviranno a svecchiare una flotta bus con un’età media di oltre 12 anni.

In questi giorni così difficili, queste notizie sono un messaggio chiaro: il percorso di rilancio di Atac non si interrompe”, conclude il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno.