Fornaro: “Bene accordo su Cig, ora reddito di emergenza”

L’accordo raggiunto tra sindacati, Abi e Governo sull’anticipazione del trattamento di cassa integrazione da parte delle banche è un importante segnale e una risposta ai lavoratori e alle lavoratrici che in questo modo vedranno tutelato il loro reddito. Ora è necessario concentrare l’azione del governo per dare una risposta a chi quel reddito non lo ha più con uno strumento temporaneo, un reddito di emergenza per non lasciare indietro nessuno in questa crisi senza precedenti, e dare alle aziende, grandi piccole, piccolissime la liquidità necessaria per permettere al nostro tessuto produttivo di ricominciare una volta finita l’emergenza sanitaria.