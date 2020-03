Fornaro su Coronavirus, reddito di emergenza urgente e indispensabile

È sotto gli occhi di tutti la necessità di mettere in campo al più presto uno strumento universale di sostegno al reddito. Nella fase straordinaria che stiamo vivendo non si può fare a meno di un reddito di emergenza per non lasciare indietro nessuno in questa crisi senza precedenti.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Integrandosi con gli strumenti esistenti, il reddito di emergenza – temporalmente definito – deve dare una risposta a una domanda diffusa di protezione che proviene dai soggetti più deboli e fragili della nostra società.