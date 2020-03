Padova, prosegue la distribuzione delle mascherine

Prosegue la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Veneto che già ieri erano disponibili gratuitamente in 41 supermercati cittadini.

Nuovi quantitativi si rendono disponibili man mano che la Regione li riceve dall’azienda produttrice, e sono subito messi in distribuzione. Da venerdì 27 marzo, si allunga la lista dei punti che le distribuiscono gratuitamente (una a testa) grazie all’adesione all’iniziativa di 9 parafarmacie e di altre catene di supermercati per complessivi ulteriori 15 punti.

Nei prossimi giorni la distribuzione, man mano che i quantitativi diventano più ingenti, sarà estesa anche ai negozi di vicinato.

Elenco dei nuovi punti di distribuzione

PARAFARMACIE

Parafarmacia Conciapelli – Piazzetta Conciapelli

Parafarmacia San Carlo – Via Ansuino da Forli,3

Parafarmacia Nazareth – Via Nazareth

Parafarmacia De Marchi – Via Guasti 12

Parafarmacia al Torresino – Via R. Marin 35

Farmaci e Salute srl – via Manzoni, 89

La Sorgente della Salute – via Giordano Bruno

Parafarmacia Natura e Salute – via Asolo, 11

E’qui Parafarmacia Padova – Piazzale Stazione,1

SUPERMERCATI

IN’S – Piazza Mazzini

IN’S – via Rubaltelli

IN’S – via Facciolati

CRAI – Via Piovese

SPAK – via Boccaccio

LANDO – Corso Stati Uniti

LIDL – via Callegari

LIDL – Sorio

MD via facciolati

PRIX – via Vanzo

PRIX – Forlì

PRIX – San Marco

PRIX – Giotto

PRIX – Chiesanuova

PRIX – Montà