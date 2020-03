Lena: “Dalla Regione Lazio impegno per vaccino contro Covid-19”

Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Affari Istituzionali e componente della Commissione Sanità della Regione Lazio, in una nota chiede alla Regione Lazio un impegno concreto per trovare un vaccino contro Covid-19.

La nota di Lena

“8 milioni di euro per trovare un vaccino contro il COVID-19, 5 a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica. É quanto previsto dal protocollo d’intesa firmato oggi dal presidente Nicola Zingaretti con i Ministeri della Salute, della Ricerca, il CNR e lo Spallanzani.

All’interno, tutte le azioni necessarie per contribuire alla soluzione dell’emergenza epidemiologica, con tutti gli enti coinvolti impegnati a mettere a disposizione competenze, strutture, risorse umane e finanziarie in una ricerca che sarà monitorata da un comitato internazionale. In particolare lo Spallanzani è autorizzato ad avviare ogni azione e attività scientifica, tecnica e gestionale utile al raggiungimento dell’obiettivo.

La Regione Lazio metterà a disposizione le proprie strutture sanitarie, per i due anni della durata del protocollo. Ma, oltre all’importante stanziamento economico, abbiamo dalla nostra delle eccellenze scientifiche in campo sanitario che ci invidiano in tutto il mondo. A loro, insieme a medici, infermieri e a tutti gli operatori sanitari, va il mio ringraziamento. È proprio grazie a loro che vinceremo questa guerra”.